На большинство автомобилей в Украине, которые переоборудованы под газ, устанавливается газовое оборудование 4-го поколения. Почему именно «четверка»? Если коротко, то эта газовая система обладает наибольшим количеством эксплуатационных преимуществ за адекватную цену.
Чем отличается ГБО 4-го поколения?
До «четверки» уже использовались три поколения ГБО, однако у этих систем было столько недостатков, что сегодня в «живых» осталось только второе поколение, которое устанавливается на старые модели авто, моноинжекторные двигатели с моновпрыском.
В ГБО 4 устранена большая часть проблем работы оборудования, используется система распределенного впрыска. Также убран дозатор-распределитель, из-за которого машина «тормозила» при переключении двигателя с бензина на газ. Вместо дозатора появились электромагнитные форсунки, увеличилась точность дозировки подачи топлива в цилиндры.
В чем плюсы четвертого поколения?
Популярность четвертого поколения ГБО объясняется плюсами использования этого оборудования. Эксперты и автовладельцы называют следующие преимущества:
- универсальность: двигатель без проблем работает на газу и бензине. Если закончится газовая смесь в баллоне, ЭБУ автоматически переключит питание на бензин;
- экономичность: расход топлива с ГБО 4 увеличивается всего на 5–10%, однако газ в 2–2,5 раза дешевле бензина, поэтому водитель тратит на заправку газом на 30–50% меньше средств, чем раньше;
- бесшумность: благодаря равномерному распределению впрыска двигатель работает равномерно, без хлопков, не стучит. Управлять автомобилем легче, машина идет более плавно;
- экологичность: сертифицированное оборудование 4-го поколения соответствует международным экологическим нормам ЕВРО-3 и выше;
- долговечность: в отличие от бензина, газ не детонирует при сгорании, поэтому срок службы мотора увеличивается на 20–30%.
Ключевые элементы в оборудовании 4-го поколения такие же, как а в других системах: мультиклапан, газовый баллон, редуктор, магистраль и проводящие каналы. В четверке появились газовые форсунки, количество которых соответствует цилиндрам двигателя. Корректную работу ГБО обеспечивает электронный блок управления (ЭБУ).
Оборудование также включает в себя фильтры грубой и тонкой очистки, термодатчики, входные и выходные клапаны, кнопки переключения режима питания. Дополнительно устанавливается вариатор опережения угла зажигания. Это устройство помогает уменьшить расход газа и увеличить мощность ДВС.
Какие слабые места в этом ГБО?
Из недостатков ГБО автовладельцы чаще всего называют то, что в багажнике становится меньше полезного места. Сотрудники сервиса «Время Газа» рекомендуют ставить газ на автомобиль с компактным тороидальным баллоном, который по размеру не больше запаски.
Еще один момент – принудительный запуск ГБО 4 от бензина. Как завести авто, если в баке закончился бензин? Лайфхак: включить зажигание, нажать кнопку переключения, не отпуская кнопку, запустить мотор ключом зажигания. Когда двигатель поработает, нужно отпустить кнопку переключения топлива. Однако эксперты рекомендуют использовать этот способ только в крайних случаях.
Сколько стоит ГБО 4?
Стоимость газового оборудования четвертого поколения зависит от производителя и количества цилиндров двигателя авто. В компании «Время Газа» установка ГБО 4-го поколения MRC Systems (Польша) стоит $430–1500.
Установка ГБО 4-го поколения – это выгодно, надежно и безопасно, при условии, что монтаж и обслуживание оборудования осуществляется в специализированном сервисном центре.
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