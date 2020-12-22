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На заседании Киевского районного суда Полтавы 24 декабря планируется закрыть производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвинили в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году, в связи с его смертью.

Об этом сообщила председатель суда, судья-спикер Любовь Васильева, передает УНИАН.  

По ее словам, из-за смерти Кернеса производство в отношении него будет закрыто, а в отношении других обвиняемых судья продолжит рассмотрение дела.

В пресс-службе суда сообщили, что подготовительное судебное заседание по уголовному производству по обвинению Кернеса и двух его охранников было перенесено на 24 декабря из-за неявки фигурантов дела в связи с карантинными мерами.

Напомним, 2 марта 2015 Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью второй и третьей статьи 27, частью второй статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), частью второй и третьей статьи 27, частью второй статьи 127 ( пытки), части второй и третьей статьи 27, частью первой статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 ВССУ объявил резолютивную часть постановления о переносе рассмотрения дела Кернеса Г.А. из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский районный суд Полтавы.

10 августа 2018 года Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении Кернеса,

В январе 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела Кернеса и его охранников.

В ночь на 17 декабря Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
ForUm

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