Киевсовет направил сэкономленные 422 миллионов гривен медицинского бюджета 2020 года на лечение больных COVID-19 и поддержал решение об увеличении доплат к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 года.

Такое решение поддержали 115 депутатов, сообщается на портале Киева.

Так, внесены изменения в программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы. Программу дополнили новым пунктом «Закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения пациентов с острым респираторным заболеванием COVID-19» и выделили на эти цели 422 миллионов гривен.

Эти средства направят во все лечебно-профилактические учреждения, где сегодня оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Деньги должны быть использованы до конца этого года.

Как отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, эти финансовые ресурсы были освобождены за счет сэкономленных средств при проведении торгов и возвращенного НДС.

«В 2020 году мы уже выделили всего 417 млн ​​грн из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавирусом. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем киснепостачання. Сегодня мы выделили дополнительных 422 миллиона гривен. В сумме имеем 839 млн гривен на спасение жизни и здоровья киевлян», - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Также депутаты увеличили расходы на безвозвратную финансовую помощь медикам коммунальных медучреждений вторичного звена на 2021. Так, с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, столичные врачи будут получать - 5000 гривен, медсестры - 4000, младший медперсонал - 2000 гривен. Соответствующие изменения внесли в программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы. Финансовую помощь будут получать около 30 тыс. медицинских работников столицы. На это Киев выделит в следующем году 1,6 млрд грн.