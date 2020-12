НАК «Нафтогаз Украины» приветствует правительственную команду с серьезным усилением в связи с назначением Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, на которого возложено временное исполнение обязанностей министра.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Уверены, что энергия Витренко сможет сдвинуть горы накопленных проблем на рынке газа. Ведь решение этих проблем со стороны государства позволит защитить украинцев и обеспечить им доступ к газу по выгодным ценам», - заявили в НАК.

Там отмечают, что государству не хватает лидера для решения проблемы долгов на рынке природного газа.

По условиям специальных обязанностей, Нафтогаз обязан отпускать газ газсбытам и тепловикам, несмотря на рост задолженности.

«В результате эти компании задолжали за газ, полученный в рамках ПСО, более 67 млрд грн. Причем среди этих предприятий есть как частные, так и государственные. В общем режим ПСО уже выполнил свою задачу - смягчил переход к свободному рынку. Но из-за отсутствия контроля привел к явным искажениям. Нужна активная позиция новоназначенного заместителя министра энергетики в отмене последней части ПСО с мая 2021 года», - заявили в НАК.

В то же время Украина нуждается в развитии энергетических рынков и внедрении настоящих механизмов биржевой торговли, например, клиринговой системы. Без этого надежность результатов торгов и оплаты - под вопросом. Существует целый ряд проблем с региональными монополистами – облгазами: учет газа, нормы потребления, давление на потребителей и плата за использование государственных газовых сетей. По закону, большинство газовых сетей в регионах принадлежат государству, поскольку они были построены за государственные средства. Облгазы должны платить государству за использование этих сетей, однако несколько министров энергетики заключали договоры о безвозмездном использовании государственных сетей. В исправлении этого искажения нужна решительность и воля, подчеркнули в НАК.

Взамен облгазы пытаются получить побольше с потребителей, применяя виртуальные «температурные коэффициенты» и завышенные нормы потребления газа.

«Первая проблема – уже на рассмотрении Верховного суда. А вот вторая – полностью в руках правительства. Ведь именно правительство устанавливает нормы потребления газа», - отмечается в сообщении.

Новация в этом сезоне, в борьбе с которой нужна любая помощь, - использование газсбытами своей связи с облгазами для давления на потребителей газа. Множество раз клиенты нашей газоснабжающей компании жаловались, что за попытку сменить поставщика они получали платежки с виртуальными долгами или даже угрозы отключить газ. Чтобы минимизировать такое давление на клиентов, в Украине необходимо наконец создать дата-хаб для автоматизированного обмена информацией.

«And last but not least: активное противодействие Газпрома и России на европейском и евразийском рынках природного газа. Теперь, когда нашим совместными усилиями удалось заблокировать строительство Северного потока-2 и присоединить украинский рынок газа к единому европейскому пространству путем успешного анбандлинга, мы видим реальную возможность для возвращения транзита среднеазиатского, в частности туркменского, газа через территорию Российской Федерации в Украину и Европейского Союза. Такую возможность крайне важно не потерять именно сейчас. Конечно, мы, как нефтегазовая компания, больше сосредоточены на проблемах своего рынка. Но уверены, что коллеги из сектора электроэнергетики имеют ряд срочных вызовов - решение проблем угольной отрасли, дисбаланс тарифов на электроэнергию, энергобаланс и сложный вопрос «зеленого» тарифа. Все эти задачи сложные, поэтому выполнение даже одного - это уже победа», - резюмировали в «Нафтогазе».

Как сообщал ForUm, 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики Украины.

21 декабря правительство уволило с должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному ею заявлению и назначило на этот пост Юрия Витренко.

Быйший исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Он утверждал, что его уволят через два месяца по причине борьбы с «Газпромом», а также раскритиковал в этом контексте председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.

17 июля он покинул свой пост.