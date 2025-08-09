Малокомпетентний Віткофф напартачив у Кремлі: Путін не збирається віддавати захоплені території, - Bild

Ватажок рашистів Владімір Путін і надалі хоче повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Він запропонував лише часткове припинення вогню — відмову від атак на об’єкти енергетики та великі міста в тилу. Але не всеосяжне припинення вогню.

США ж, навпаки, запропонували заморозити війну за поточною лінією фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. За інформацією Bild, Кремль не хоче цю угоду.

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку. Вимогу Росії про «мирний відхід» українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію «мирного відходу» росіян із цих самих регіонів.

Ввечірі 7 липня відбулася телефонна конференція між США — а саме Віткоффом, держсекретарем Рубіо та віцепрезидентом Венсом — і європейськими партнерами. У європейців склалося враження, що американці ще самі не дійшли до єдиного розуміння того, що відбувається. Це було пов’язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як заплутані. Європейцям він видався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання.

Крім того, ймовірно, між Віткоффом і Рубіо існують розбіжності щодо ролі Європи. Держсекретар підкреслював, що європейці мають бути залучені до переговорного процесу, тоді як Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа.