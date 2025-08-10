﻿
Дипломати вважають Меланію ключовою радницею Трампа

Перша леді США Меланія Трамп може впливати на позицію президента Дональда Трампа щодо війни рф проти України та конфлікту в секторі Гази. Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією видання, британські офіційні особи "усвідомили, що їм потрібно менше часу приділяти спробам приборкати [Трампа] і більше - поглядати на його дружину". Вважається, що Меланія стояла за нещодавньою різкою заявою президента США про голод у секторі Гази, а також звернула його увагу на "нещирість" Путіна щодо мирних переговорів.

"Не лише в тому річ, що президент говорить про першу леді на публіці, а й у шанобливому ставленні до її поглядів у приватних бесідах", – зазначає The Guardian, цитуючи джерело.

Інший співрозмовник видання додав:

"Стармер заслужила повагу Трампа і скаже йому прямо, якщо він не згоден. Але саме вона має значення".

У публікації нагадується, що під час інтерв’ю Fox & Friends Меланія заявляла:

"Можливо, дехто бачить у мені просто дружину президента, але я твердо стою на ногах, я незалежна. У мене є свої думки. У мене є свої “так” і “ні”. Я не завжди згодна з тим, що говорить або робить мій чоловік, і це нормально".

Вона додавала, що дає президенту поради:

"Він іноді слухає, іноді ні – і це нормально".

Мемуари першої леді свідчать, що вона неодноразово мала розбіжності з Трампом, зокрема через COVID та питання абортів.

У лютому 2025 року, за даними опитування, Меланія була десятою за впливом особою в адміністрації, поступившись, зокрема, заступнику глави апарату Білого дому Стівену Міллеру.

Трамп раніше називав дружину "найкращим соціологом" і визнавав, що іноді змінює свою думку після її коментарів.

"Меланія дуже розумна. Вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – цитує президента The Guardian.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Меланія перервала мовчання у X, надіславши "молитви народу України", не згадавши Росію.

У серпні очікується державний візит президента і першої леді США до Великої Британії. За словами журналістів, британська королівська родина розглядає цю подію як можливість перевірити, чи може Меланія стати союзницею Лондона в міжнародних питаннях.

