Номінантка Трампа: Речницю Держдепу висунули на посаду заступника глави місії США при ООН

Президент США Дональд Трамп номінував речницю Держдепу США Теммі Брюс на посаду заступниці глави місії США при ООН. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

«Я радий оголосити, що висуваю кандидатуру Теммі Брюс, великої патріотки, телеведучої та авторки бестселерів, на посаду нашого наступного заступника представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй», - написав Трамп.

Він додав, що з початку його другого терміну у Білому домі Брюс «з відзнакою обіймає посаду речника Державного департаменту, де вона виконує фантастичну роботу».

«Теммі Брюс блискуче представлятиме нашу країну в Організації Об'єднаних Націй», - заявив Трамп.

The Guardian зазначає, що Брюс — колишня радіоведуча, яка понад 20 років була коментаторкою на телеканалі Fox News, де вона також час від часу була запрошеною гостею на улюбленому шоу Трампа, яке вів Шон Ханніті.

Якщо Брюс буде затверджена Сенатом, контрольованим республіканцями, вона може обійняти свою посаду раніше Майка Волтца, якого Трамп раніше висунув на посаду начальника місії США при ООН.

Як повідомляв ForUA.com, минулого тижня американський Сенат затвердив нинішню ведучу телеканалу Fox News Жанін Пірро, яка раніше працювала суддею, на посаду федерального прокурора у Вашингтоні (округ Колумбія).