Топ-5 проблем малого та середнього бізнесу в Україні: і це не війна

Непередбачуваність державної політики - фактор, який посів перше місце в антирейтингу.

На даний час малий та середній бізнес виділяє п’ять основних факторів (проблем), що перешкоджають відновленню та зростанню економічної активності підприємств. Про це йдеться у останньому звіті дослідження стану та потреб мікро, малого та середнього бізнесу (ММСБ), що проведено в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії, що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні та реалізується Advanter Group спільно з Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес.

Більшість підприємців вважає, що головними проблема в Україні є:

непередбачуваність державної політики (55,5%),

брак платоспроможного попиту (53,5%),

загальна невизначеність щодо розвитку ситуації в країні (52,7%),

нестача кваліфікованої робочої сили (51,6%),

обмежений доступ до капіталу (39,8%).

Також серед проблем у взаємодії з органами державної влади було відзначено: блокування податкових накладних (28,7%), відмову у бронюванні співробітників (22,3%), зловживання регуляторними повноваженнями з боку представників влади (17,4%), а також вимоги щодо попередньої сплати податків (15,6%).

Раніше ForUA.com повідомляв, що індекс ділової активності UBI (Ukrainian Business Index) станом на середину 2025 року становить 36,1 балів зі 100 можливих. Має місце низхідна динаміка у порівнянні з 38,6 у березні 2025 року та 36,9 на початку року, що свідчить про негативні очікування бізнесу.