Російські дрони атакували Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру, є руйнування на транспортному підприємстві

У Синельниківському районі Дніпропетровської області рятувальники ліквідували наслідки масованої атаки російських безпілотників.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

Згідно з повідомленням, вночі росіяни масовано атакували Синельниківський район. У райцентрі пошкоджень зазнала інфраструктура, є руйнування на транспортному підприємстві. Також понівечені два приватні будинки.

На декількох локаціях виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці.

Також, рятувальники ліквідували наслідки атаки у Васильківській та Межівській територіальних громадах.

Попередньо, загиблих та травмованих немає.

Також повідомляється, що війська РФ атакували вокзал у Синельниковому Дніпропетровської області, наразі там відновлюють рух поїздів та електричок.