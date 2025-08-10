﻿
Свiт

Протести у Лондоні: британські копи на акції проти заборони пропалестинської організації затримали майже 500 людей

Британська поліція затримала у суботу, 9 серпня, 474 особи на демонстрації в Лондоні на підтримку забороненої пропалестинської групи Palestine Action, повідомляє BBC.

У поліції заявили, що кількість затримань найбільша за один день за останні 10 років.

Зазначається, що 466 протестувальників затримані за підтримку групи Palestine Action, п'ятеро - за напади на поліцейських, двоє - за порушення громадського порядку та один - за злочин на расовому ґрунті.

Жоден з офіцерів поліції не отримав серйозних поранень.

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер подякувала поліції за їхню реакцію, а міжнародна організація Amnesty International сприйняла ці масові затримання із «глибоким занепокоєнням».

Повідомляється, що лише у липні британський уряд заборонив цю групу відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом 2000 року, зробивши членство в ній або підтримку її кримінальним злочином, який карається позбавленням волі на строк до 14 років.

Раніше, за даними поліції Лондона, на площі біля парламенту зібралися близько 500-600 осіб, коли розпочався протест, але «багато з них були очевидцями, представниками ЗМІ або людьми, які не тримали плакатів на підтримку Palestine Action.

Як повідомляв ForUA.com, у Великій Британії пройшли протести на підтримку забороненої організації Palestine Action, під час яких затримали 55 людей.

 Автор: Сергій Ваха

