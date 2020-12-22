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Украинские правоохранители в сотрудничестве с коллегами из германии задокументировали преступную деятельность организованной группы граждан Украины и других стран, которая организовала мошенническую схему по завладению средствами физических лиц, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что в рамках налаженного международного сотрудничества Офиса генерального прокурора и Департамента стратегических расследований Нацполиции по каналам Евроюста и Европола получена информация и по материалам Генеральной прокуратуры города Бамберг Федеративной Республики Германия начато уголовное производство по международной мошеннической схеме и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины).

Задокументирована преступная деятельность организованной группы граждан Украины и других стран, которая в период 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и тому подобное. Для ввода инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

Когда вкладчики подавали заявку на вывод прибыли в наличность, к ним звонили работники специально созданных колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание - дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

Проверкой установлено, что средства инвесторов, которые платились через такие сайты, фактически зачислялись на счета ряда подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах с последующей их легализацией.

Ориентировочный месячный оборот мошеннической схемы составлял от 8 до 10 млн евро. Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Правоохранительными органами Европы проведены обыски жилых помещений и колл-центров в Сербии и Болгарии, в ходе которых задержаны 9 человек, причастных к этой деятельности.

Украинским следствием уже установлено, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины.

Во время обысков по месту жительства и осуществления преступной деятельности фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства эквивалентом 1 млн долл США, черновые записи, документацию и компьютерную технику.

В рамках уголовного производства наложен арест на автомобили, квартиры, дом и другое недвижимое имущество ориентировочной стоимостью около 50 млн евро.
ForUm

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