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Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии «Украинской правде».

«Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано. Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры», – отметила она.

При этом Мендель заявила, что качественную оценку деятельности генерального прокурора президент будет корректно давать только после того, как Венедиктова представит отчет о своей деятельности в этом году.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от работы генерального прокурора Ирины Венедиктовой результатов до конца года.
ForUm

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