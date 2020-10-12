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Президент Украины Владимир Зеленский ждет от работы генерального прокурора Ирины Венедиктовой результатов до конца года.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью на британском шоу BBC HARDtalk.

«И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ (увольнение, как в свое время Рябошапке - ред.)» - заявил президент.

Объясняя свое решение уволить предыдущего генерального прокурора Руслана Рябошапку, Зеленский раскритиковал низкую эффективность его борьбы с коррупцией.

«Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки», - резюмировал президент.

 
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