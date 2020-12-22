Вмешательство украинских консулов ​​за год помогло освободить из заключения за границей более 1600 граждан Украины.

Как пишет «Европейская правда», об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем обращении к украинским дипломатам.

Он отметил, что в данном случае речь идет о малоизвестных людях, истории которых не получили резонанс.

«Виталий Маркив вернулся домой. Кроме него, мы вернули из-за решетки со всего мира 30 граждан из таких очень резонансных известных кейсов, которые попадали на страницы новостей.

Но также есть еще одна цифра, которой мы гордимся. После вмешательства украинских консулов ​​более 1600 наших граждан были освобождены из-за решетки за границей. Это те истории, которые не попадали в новости и в соцсети, но это конкретные спасенные судьбы украинцев и воссоединенные семьи», - рассказал Дмитрий Кулеба.