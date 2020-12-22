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В Госпродпотребслужбе выразили возмущение толпами киевлян и гостей столицы на новогодних локациях города, поэтому планируют начать вводить новые ограничения.

Об этом заявил руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает «Сегодня».

В ведомстве намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники, в частности, за ярмарками. Рубан считает, что консультации не дали никаких результатов.

«Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности», – сказал он.

Он уточнил, что это касается всех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина. В то же время в КГГА анонсируют проведение сельскохозяйственных ярмарок, которые состоятся 26-27 декабря в разных районах города.

Напомним, вечером в субботу, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке Украины.
ForUm

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