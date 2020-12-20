Вечером в субботу, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке Украины. Как сообщает телеканал Киев, это произошло через полчаса от заявленного в 19:00 времени.

На торжественном мероприятии собралось много людей. Также с приветственным словом выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Главная елка в 2020 году – искусственная, высотой более 30 метров. Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1500 игрушек – белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы.

В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной елки происходило без традиционного парада и концерта, с соблюдением карантинных ограничений.

Вблизи елки не устанавливали большую сцену, но оснащены фотозоны для желающих. Кроме того, на Софийской площади работают детские аттракционы и торговые точки с горячими напитками и закусками.

Напомним, что ранее с главной елки Украины сняли шляпу, сделанную в виде головного убора "волшебника". Ее появление на ноовгоднем дереве вызвало неоднозначную реакцию среди жителей Киева, а также критику со стороны церкви.