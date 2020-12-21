Завтра, 22-го декабря, синоптическая Украина будет чувствовать различные воздействия. Восточная часть будет принадлежать арктическому воздуху - ближайшей ночью там вероятно до 10 градусов мороза, сообщила синоптик Наталья Диденко.
А вот западная часть окажется под влиянием атлантических процессов и уже вечером там появятся осадки в виде мокрого снега и дождя еще и с сильным ветром.
Осадки, преимущественно мокрый снег и снег, также пройдут на Луганской, Донецкой и в Запорожье. Большая часть территории страны завтра – без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня вторника будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла.
В восточных областях ожидается днем -2-5 градусов (ночью до -10), а на Западе Украины будет теплее, максимально до + 2 + 6 градусов.
В Киеве 22-го декабря в честь начала астрономической зимы даже немного подморозит: ночью до -4 градусов, днем до -2 градусов. Однако существенные осадки маловероятны.
С середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой и в Украине потеплеет и существенно увеличится осадков.
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