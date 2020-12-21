Министерство здравоохранения Беларуси зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает Радио Свобода.

«Согласно договоренности между главами двух государств, мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины «Спутник V». Сегодня мы можем официально заявить, что, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина является безопасной и эффективной, серьезных или непредвиденных побочных эффектов не выявлено», - заявил министр Дмитрий Пиневич. Он добавил, что по результатам процедуры государственной регистрации вакцина может быть разрешена для продажи и медицинского использования в Беларуси.

Ранее в Беларуси проводили клинические испытания вакцины на 100 добровольцах.

За прошедшие сутки в стране по официальным данным обнаружили 1893 новых случаев заболевания COVID-19, умерли восемь человек, выздоровели - 1 295. За все время более 175 тыс. человек заболели, 1333 умерли, почти 153 тыс. выздоровели.