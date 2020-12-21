Бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Согласно реестру НАПК, она была зарегистрирована в понедельник утром.

Ранее 18 декабря два информированных источника подтвердили агентству Интерфакс-Украина информацию, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.

Помимо того Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства «Слуга народа» намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор «Нафтогаза» готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.

Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в «Нафтогазе» 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета «Укрнафты».

Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Как сообщал ForUm, 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики Украины.