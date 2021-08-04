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Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), которым было остановлено действие предписания НАПК Кабинету Министров Украины. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В предписании НАПК требовало от правительства отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина № 370-р и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.

«В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» подлежит исполнению», - отметил Александр Новиков.

Обращаем внимание, что одним из оснований инициирования дела стало якобы отсутствие возможности отмены правительством пунктов 8 и 9 упомянутого распоряжения.

Именно поэтому Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняется, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание правительства и инициировать рассмотрение следующих вопросов:

отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», поскольку именно его заключение осуществлено с нарушением ст. 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции»;

прекращение действия контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» как незаконного.

«НАПК готово оказывать консультационную поддержку в выполнении предписания. Наш приоритет - обеспечить действие Закона Украины «О предотвращении коррупции». Все органы власти, все граждане заинтересованы, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права. Ведь только при этом условии сможем построить справедливое общество и сильную экономику», - добавил председатель НАПК.

Напомним, 14 июня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В связи с этим НАПК внесло соответствующее предписание КМУ.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.
ForUm

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