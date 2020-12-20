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Всемирная организация здравоохранения находится в тесном контакте с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.

В ВОЗ пообещали информировать общественность о характеристиках нового штамма по мере появления соответствующих данных.

В заявлении отмечается, что Лондон продолжит делиться информацией, а также результатами анализа и текущих исследований.

«Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого варианта вируса и любых его последствиях», — сообщила ВОЗ

14 декабря в Минздраве страны объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны.

«Это не значит, что он более заразен или опасен. Это лишь значит, что стоит быть бдительным. Сейчас прилагают большие усилия, чтобы выяснить характеристики этого штамма и понять его угрозу. Важно сохранять спокойствие и рациональный взгляд на штамм вируса, потому что это нормальная эволюция», — сказал министр Мэттью Хэнкок.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма коронавируса, который недавно обнаружили в нескольких регионах страны, может быть на 70% выше.
ForUm

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