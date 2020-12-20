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В Министерстве иностранных дел ознакомлены с ситуацией по поводу пиратского нападения возле берегов Нигерии на судно для перевозки генеральных грузов STEVIA, в результате которого в плен захвачено шесть украинских моряков. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

«Нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины. Судовладельцем является албанский компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИДа Украины и причастных украинских посольств», - сообщил собеседник.

В 2020 году сотрудники оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с украинскими и международными правоохранительными прекратили деятельность 3 противоправных групп в составе 10 человек, ликвидировали 9 каналов торговли людьми и задержали 9 организаторов и 2 пособников. 
ForUm

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