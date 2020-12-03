В 2020 году сотрудники оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с украинскими и международными правоохранительными прекратили деятельность 3 противоправных групп в составе 10 человек, ликвидировали 9 каналов торговли людьми и задержали 9 организаторов и 2 пособников. Кроме того, не допустили вывоз 16 женщин для их сексуальной и трудовой эксплуатации за рубежом, сообщила пресс-служба ГПСУ.

По ст. 149 УК Украины «Торговля людьми» в Едрей внесено 22 сообщения, объявлено 21 подозрение. А по материалам, полученными подразделениями оперативно-розыскной деятельности, судами вынесено 5 обвинительных приговоров в отношении 6 человек, из которых 3 получили реальные сроки заключения.

Среди наиболее громких разоблаченных схем, связанных с торговлей людьми, является выявление совместно с правоохранительными органами стран ЕС 5 подпольных табачных фабрик. На этих предприятиях, действующих на территории Республики Польша, Испании, Нидерландов, выявлено 76 человек, из них к противоправной деятельности были привлечены 47 украинцев.

Также была разоблачена международная группировка, переправлявшая нелегалов из Азии в ЕС. В частности собраны доказательства ее деятельности, подтверждена причастность фигурантов, жителей Одесской области и оккупированного Крыма, к вербовке украинских мужчин-моряков для последующей переправки в Турцию. За рубежом украинцев втягивали в преступную деятельность, связанную с переправкой по морю нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европейского Союза. За каждого завербованного украинского моряка преступники получали до 3 тысяч долларов США. В результате разоблачены пять участников организованной преступной группы.

Фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.149 УК Украины и ч.2 ст.332 УК Украины, а именно - торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Одного из организаторов преступной схемы суд признал виновным в совершении преступления по ч.2 ст.149 УК Украины и вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Стоит отметить, что это первый приговор, вынесенный в Украине за преступление, связанное с торговлей людьми.

Более двухсот наших соотечественников, ставших жертвами этого обмана, отбывают наказание в местах лишения свободы в Греции и Италии.