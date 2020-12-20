Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 20 декабря.

Как пояснили в правительстве Нидерландов, власти следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.

При этом гражданам Нидерландов не рекомендует путешествовать без особой надобности. Запрет вступил в силу 20 декабря и будет действовать до 1 января 2021 года.

Отметим, что тот же штамм вируса, что и в Великобритании, в Нидерландах обнаружили в начале декабря.

Напомним, накануне в Нидерландах на пять недель ввели жесткий локдаун.