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Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 20 декабря.

Как пояснили в правительстве Нидерландов, власти следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.

При этом гражданам Нидерландов не рекомендует путешествовать без особой надобности. Запрет вступил в силу 20 декабря и будет действовать до 1 января 2021 года.

Отметим, что тот же штамм вируса, что и в Великобритании, в Нидерландах обнаружили в начале декабря.

Напомним, накануне в Нидерландах на пять недель ввели жесткий локдаун.
ForUm

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