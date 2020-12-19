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Ученые в ЮАР обнаружили новый тип вируса SARS-CoV-2, с которым связана новая волна заболевания COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе, передает телеканал eNCA.

Так, новая разновидность коронавируса - 501.V2, была идентифицирована южноафриканскими исследователями, их исследования были отправлены в ВОЗ, заявил глава Министерства здравоохранения страны.

Команда, возглавляемая Платформой инноваций и секвенирования исследований Квазулу-Наталь (KRISP), секвенировали сотни образцов вируса с момента начала пандемии и «заметила, что конкретный вариант все больше доминирует в результатах анализа образцов, собранных за последние два месяца», добавил он.

Врачи отметили увеличение числа пациентов более молодого возраста, и не всегда с сопутствующими заболеваниями, которые, тем не менее, страдают от более тяжелых форм COVID-19.

Это «убедительно свидетельствует о том, что нынешняя вторая волна, которую мы переживаем, вызвана этим новым вариантом вируса», - отметил Мхизе.
ForUm

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