Киеве 19 декабря в 19:00 состоится праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади. Его можно будет увидеть онлайн.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

В частности, трансляцию действа проведет ТРК «Киев», а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК «Киев», Youtube канале КГГА и Официальном портале Киева.

Для избежания скопления людей новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк «Владимирская горка», Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

Главная елка страны расположена на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади.

Напомним, после критики проект Folk Ukraine – организатор нынешнего праздничного городка решил заменить шляпу, которая ранее должна была быть на верхушке елки, на звезду.