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С главной елки страны на Софийской площади в Киеве сняли «колдовскую шляпу». Об этом сообщил украинский религиовед Александр Саган на своей странице в Facebook.

«Сняли...», — написал Саган опубликовав фотографии со снятием шляпы с елки.

Отметим, что ранее совет евангельских протестантских церквей Украины обратился к городскому голове Виталию Кличко с просьбой снять шляпу с елки на Софийской площади, говоря, что она «воспринимается именно как ведьминский атрибут». Также елку раскритиковали в ПЦУ.
ForUm

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