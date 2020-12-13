С главной елки страны на Софийской площади в Киеве сняли «колдовскую шляпу». Об этом сообщил украинский религиовед Александр Саган на своей странице в Facebook.

«Сняли...», — написал Саган опубликовав фотографии со снятием шляпы с елки.

Отметим, что ранее совет евангельских протестантских церквей Украины обратился к городскому голове Виталию Кличко с просьбой снять шляпу с елки на Софийской площади, говоря, что она «воспринимается именно как ведьминский атрибут». Также елку раскритиковали в ПЦУ.