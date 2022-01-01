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Если рассматривать елку в контексте Рождественских праздников и как один из его элементов, то в подобных украшениях нет ничего предосудительного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Если елка напоминает о Рождестве Христовом, то, безусловно, изображения ангелов здесь могут быть уместными. Ведь именно ангелы явились вестниками и первыми свидетелями Рождения в этом мире Спасителя. При этом, конечно же, есть одно условие: отношение к таким украшениям и изображениям должно быть соответствующимо», - сказал Андрей Музольф.

Кроме того, по его словам, наличие на елке фигурок ангелов может стать очередным поводом для того, чтобы заговорить с детьми о чем-то важном. «Начиная с вопросов о том, кто такие ангелы, можно перейти к более важным темам: о том, что такое духовный мир, о том, Кто такой Бог и о том, какое место в нашей жизни Он должен занимат», - добавил он.

«У святого апостола Павла есть такие слова: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22). И если есть хоть небольшая возможность заговорить с детьми о духовном мире, эту возможность, безусловно, нужно использовать. Потому что может случиться так, что другой такой возможности не окажется», - подытожил преподаватель КДАиС. 
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