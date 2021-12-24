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На Южном вокзале елка была установлена ​​еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

«Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее обнаружили. То есть зрада отменяется. Вы можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro», - заявили в компании, добавив, что стоит елка не 5 млн, а 600 тыс. грн.

Напомним, Соломенская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО «Укрзализныця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в Киеве на общую сумму около 5 млн гривен. 
ForUm

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