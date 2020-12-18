Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщено о подозрении нотариусу Одесского городского нотариального округа по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, нотариус, имея доступ к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, внесла изменения в отношении руководителя Одесского национального медицинского университета, определив исполняющим обязанности ректора этого университета лицо, которое не было определено Министерством здравоохранения Украины, то есть не имело права занимать указанную должность.

При этом нотариуc знала, что представленные ей документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменениями в учредительных документах, противоречат требованиям Конституции и законов Украины, а также устава Одесского национального медицинского университета.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины при оперативном сопровождения Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Как сообщал ForUm, 17 июля 2018 и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожаназа нарушение устава и условий контракта. Новоназначенный руководитель Одесского медуниверситета Константин Аймедов 20 июля приступил к исполнению обязанностей вопреки противодействию группы представителей окружения экс-ректора Запорожана. Вместо этого суд возобновил Запорожана в должности. Также суд остановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора.

Далее начались рейдерские захваты университета с «титушками» и постоянным срывом учебного процесса.

6 сентября Государственная аудиторская служба Украины обнародовала результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Одесского национального медицинского университета, в которых говорится, что на протяжении последних трех лет в вузе совершено нарушений объему 27 млн гривен.

Правительство поддержало инициативу Минздрава реорганизовать университет – создать Национальный Одесский медицинский университет путем слияния ОНМедУ и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.

Супрун заявила, что Национальный медицинский университет Богомольца и Одесский национальный медицинский университеты - самые коррумпированные среди медицинских вузов Украины.