Скандально известная ставленница пятого президента Петра Порошенко и и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, бывшая самопровозглашенная «ректор» Одесского национального медицинского университета Владлена Дубинина вновь пытается захватить власть над вузом, пишет Взгляд.

«Сегодня это аферистка вместе со своей подельницей Ириной Потоцкой, титушками и группой проплаченных «активистов» устроили акцию протеста под стенами Офиса президента», - говорится в публикации.

Дубинина требует от президента Владимира Зеленского, чтобы ее вновь назначили ректором ОНМедУ, хотя это и противоречит действующим законам.

СМИ ранее писали, что Владлена Дубинина вместе со сторонниками - нардепом от БПП Давидом Макарьяном, фигурантом дела Смоляра и адвокатом экс-мэра Гурвица Максимом Болдиным за последний год совершила несколько попыток рейдерского захвата корпусов ОНМедУ.

Каждый раз к атакам привлекали активистов националистических организаций. Нападавшие выбивали двери и окна, ломали мебель и технику, вскрывали сейфы. Несколько раз им удалось проникнуть в ректорат, а однажды даже вынести печать. Правопорядок каж-дый раз восстанавливали сотрудники полиции.

«При этом и преподавательский состав, и студенты отказывались принять Дубинину в качестве своего ректора. Не помог даже финансовый шантаж со стороны Минздрава – Супрун до сих не подписала смету университета на текущий год, из-за чего не выплачивались, зарплаты и стипендии, появились долги перед коммунальными службами», - пишет Взгляд.

Все нападки на университет Дубинина осуществляла под покровительством и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которая тщетно пытается захватить контроль над одним из старейших учебных заведений страны, и Порошенко.

По мнению экспертов, Дубинина понимает, что уже не сможет захватить власть в ОНМе-дУ. Цель ее сегодняшней акции – попытаться очернить вуз и его действующее руководство в глазах новой власти.