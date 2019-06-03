В результате столкновений у Одесского национального медуниверситета пострадали 28 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«26 взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести», - сообщает Одесский центр экстренной медицины и медицины катастроф.

Напомним, сегодня, 3 июня неизвестные лица ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета и силовыми методами препятствовали проведению внеочередного заседания Наблюдательного совета ОНМедУ. Неизвестные использовали слезоточивый газ и силовыми методами сорвали заседание.

По данным облполиции, во время конфликта телесные повреждения получил полицейский. Сейчас он доставлен в медицинское учреждение. По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 17:00 в отдел полиции доставили 51 человека.

Как сообщал ForUm, 17 июля 2018 и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожаназа нарушение устава и условий контракта. Новоназначенный руководитель Одесского медуниверситета Константин Аймедов 20 июля приступил к исполнению обязанностей вопреки противодействию группы представителей окружения экс-ректора Запорожана. Вместо этого суд возобновил Запорожана в должности. Также суд остановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора.

Далее начались рейдерские захваты университета с «титушками» и постоянным срывом учебного процесса.

6 сентября Государственная аудиторская служба Украины обнародовала результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Одесского национального медицинского университета, в которых говорится, что на протяжении последних трех лет в вузе совершено нарушений объему 27 млн гривен.

Правительство поддержало инициативу Минздрава реорганизовать университет – создать Национальный Одесский медицинский университет путем слияния ОНМедУ и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.

Супрун заявила, что Национальный медицинский университет Богомольца и Одесский национальный медицинский университеты - самые коррумпированные среди медицинских вузов Украины.