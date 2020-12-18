Главный прокурор Болгарии Иван Гешев уведомил МИД страны, что собрал доказательства того, что один из российских дипломатов с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера, например, о количестве американских военнослужащих, приезжающих в страну на учения, сообщает Интерфакс со ссылкой на Новините.

Болгарский МИД 18 декабря объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве persona non grata, сообщила дипмиссия.

«Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», - говорится в сообщении посольства.

Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер, добавили дипломаты.

Как заявил Гешев, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации. За это ему обещали и передавали финансовое вознаграждение. Прокурор напомнил, что, в соответствии со статьей 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломаты обладают иммунитетом от уголовного преследования.

В последний раз Болгария высылала российских дипломатов в сентябре. Тогда прокуратура обвинила их в шпионаже. Как сообщало издание «24 часа», ссылаясь на источники, они вели разведывательную деятельность с 2016 года и собирали информацию о болгарской армии, ее перевооружении и, в частности, о самолете F16/блок 70. Москва назвала их высылку необоснованной и в ответ в октябре выслала двух болгарских дипломатов.

В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. За несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.