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«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы поездов №135/136 «Черновцы – Одесса» и №217/218 «Киев - Львов – Рахов» на новогодние праздники.

Как сообщили в пресс-службе компании, с учетом многочисленных пожеланий пассажиров, поезду «Киев – Рахов» также назначены дополнительные остановки на станциях «Татаров» и «Квасы».

Дополнительные рейсы поезда №135/136 «Черновцы – Одесса» с отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря 2020 года и 2, 4, 6, 8 и 10 января 2021 года, а из Одессы - на 29 декабря 2020 года и 3, 5, 7, 9 и 11 января 2021 года.

Поезд №217/218 «Киев – Львов – Рахов» осуществит дополнительные рейсы из Киева 30 декабря 2020, 2 и 8 января 2021 года, а также из Рахова – 1, 3 и 9 января 2021 года.
ForUm

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