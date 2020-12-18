В четверг, 17 декабря, под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры, правоохранители задержали «на горячем» группу в составе пяти человек сразу после совершения разбойного нападения, соединенного с проникновением в помещение.

Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Так, во время досудебного расследования получена информация о подготовке совершения преступления, которое оперативно проверено и задокументировано.

Объектами нападения преступники выбрали офисные помещения, расположенные в жилых кварталах населенных пунктов Житомирской и Киевской областей.

«Благодаря совместным скоординированным действиям правоохранителей лица задержаны непосредственно при совершении нападения на один из объектов, расположенный на территории Киевской области. При попытке побега преступники повредили ряд автомобилей жителей, однако были заблокированы и задержаны правоохранителями», - сообщили в прокуратуре.

Денежные средства 2 млн грн, которыми они успели завладеть, изъяты.

Одновременно в рамках досудебного расследования, проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела и в принадлежащих им других помещениях.

Во время обысков обнаружено похищенное имущество, орудия для совершения преступлений, средства, используемые для маскировки преступной деятельности.

Все предметы преступной деятельности изъято, проводятся неотложные необходимые следственные действия для сбора доказательств, документирования преступной деятельности всех причастных лиц.

Сейчас фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.4 ст.187 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции в области. Житомирская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.