Сейчас Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме российской, о вероятной закупке для нашей страны.

Как передает Укринформ, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идет о всех международных производителях, которые на сегодняшний день имеют лицензированные вакцины, которые прошли три уровня сертификации, и имеют соответствующие разрешения и лицензии.

«Мы планируем первую партию вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с коронавирусом, мы планируем начинать в феврале месяце», - добавил Шмыгаль.