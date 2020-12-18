Верховная Рада отложила на год введение в действие части закона «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», что позволит закупать за счет средств госбюджета или возместить стоимость (реимбурсацию) тех лекарств, которые не включены в Нацперечень основных лекарственных средств.

Как передает Укринформ, принятие в целом соответствующего законопроекта №4472 в целом поддержали 282 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту акта, на сегодняшний день вопрос обеспечения доступа пациентов за счет средств государственного бюджета ко всем лекарственным средствам урегулирован постановлением Кабинета Министров от 25 марта 2009 года № 333 и другими подзаконными нормативно-правовыми актами, что дает возможность закупать за средства государственного бюджета не только лекарственные средства, включенные в Нацперечень основных лекарственных средств, утвержденного этим постановлением, но и те, международное непатентованное название которых отсутствует в нем.

В частности, из 238 международных непатентованных названий лекарственных средств, включенных в номенклатуру лекарственных средств на 2020 год, закупка которых осуществляется за счет средств государственного бюджета, в том числе для оказания пациентам медицинских услуг по программе медицинских гарантий, только 139 содержатся в Нацперечне основных лекарственных средств, а остальные 99 отсутствуют.

Введение в действие требований части десятой статьи 10 Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» фактически сделает невозможным доступ пациентов ко всем лекарственных средствам, международное непатентованное название которых отсутствует в Нацперечне основных лекарственных средств, но которые необходимы для лечения и гарантированные гражданам для оказания им медицинской помощи, реимбурсации за счет средств государственного бюджета в рамках программы медицинских гарантий.

Таким образом, закон переносит введение в действие части десятой статьи 10 Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» до 1 января 2022 года с целью разработки и введения усовершенствованного механизма обеспечения пациентов лекарственными средствами, подлежащими закупке за средства государственного бюджета.