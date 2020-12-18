Верховная Рада планирует установить дополнительные камеры для борьбы с кнопкодавством во время голосования. Также планируют следить за рассадкой нардепов и отключат «резервные» места от системы «Рада».

Об этом во время заседания парламента заявил спикер Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина.

По его словам, дополнительные видеокамеры будут размещены в тех местах, где их ранее не было - к примеру, в ложах.

«Все фракции обратились ко мне с целью установить дополнительные камеры в зале, которые фиксировали бы не персональное голосование, если такое, не дай бог, будет происходить в зале», - сказал Разумков.

Также он добавил, что сейчас все фракции и депутатские группы возвращаются к тому расположению, которое было утверждено перед началом работы Рады нынешнего созыва.

«Мы возвращаемся к тому расположения депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест между фракциями и группами в начале нашей работы. Все остальные места для голосования будут отключены от системы «Рада», - отметил Разумков.

Отметим, сейчас в парламенте есть 27 свободных мест, так как некоторых нардепов не смогли избрать, в том числе из-за оккупации Крыма и Донбасса. По состоянию на 18 декабря избранными являются 423 депутата из 450.