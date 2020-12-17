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Во фракции «Слуга народа» народные депутаты договорились не ездить на дорогие курорты.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции «СН» Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

«Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему (не ездить. - Ред.)», - сказала Кравчук.

Отвечая на вопрос, не связано ли такое решение с тем, что нардеп «Слуги народа» во время заседания ВР бронировал отель для отдыха и рассматривал варианты в Доминиканской республике за $6750, Кравчук ответила: «Нет. Это уже несколько недель. Это на самом деле какое-то такое нормальное решение для ответственных политиков. У нас в принципе никто сильно не ездил на Мальдивы и Сейшелы. Я таких не знаю, кто был... Насколько я знаю, наиболее популярные среди теплых стран - это Египет, кто любит кататься на лыжах - то лыжи, и многие будут отдыхать в Украине».

Отвечая на вопрос относительно того, был ли разговор с Колюхом, по поводу его отдыха, Кравчук заметила: «Он не в моей группе. Видимо, что-то говорили. Не знаю, я с ним не общалась после этого».
ForUm

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