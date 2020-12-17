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В Суворовском районе Одессы 6-летняя ученица первого класса сообщила о «минировании» своей школы, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Телефонное сообщение об угрозе взрыва в учебном заведении поступило в полицию сегодня утром. В ходе расследования, начатого по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что по спецлинии «102» позвонила 6-летняя ученица первого класса этой же школы. Свой поступок ребенок объяснила желанием поскорее уйти домой и поиграть с котиком.

С девочкой пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили ребенку, что его необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в то время кто-то реально нуждался в их помощи. Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом и в данном случае, пока она еще маленькая, за них придется понести наказание ее родителям по ст. 184 КУоАП.

 
ForUm

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