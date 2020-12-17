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Верховная Рада в январе будет работать в пленарном режиме 25-29 января.

На заседании 17 декабря депутаты приняли соответствующее постановление, меняющее график работы парламента из-за введения в Украине усиленного карантина, передает Радио Свобода.

Согласно принятым изменениям, народные депутаты 11-15 января и 18-22 января будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах; 25 января - будут заседания согласительного совета; 26-29 января - пленарные заседания.

Кроме того, 29 января в Верховной Раде состоится час вопросов к правительству, и сессию закроют.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 9 декабря поддержал постановление о введении жесткого карантина для борьбы с COVID-19 на период с 8 до 24 января включительно.
ForUm

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