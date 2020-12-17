Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.
Об этом в комментарии журналистам сказала член комитета, народный депутат от «Голоса» Инна Совсун, передает Укринформ.
«Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. За проголосовали 10 депутатов из 22. Я воздержалась при голосовании», - сказала Совсун.
По ее словам, по вопросу премий от Нафтогаза «Витренко объяснил, что деньги, которые ему должен Нафтогаз (4 млн грн), перечислены в государственный бюджет, а взамен на это Витренко получил государственные облигации на соответствующую сумму».
В повестке дня заседания парламента 17 декабря стоит вопрос о назначении Витренко на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра энергетики.
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