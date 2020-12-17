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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Законом с целью поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине введена пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 14% для сельскохозяйственной продукции, которая относится к товарным группам 0102, 0103, 0401 (в части молока цельного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91 согласно УКТ ВЭД.

Указанными кодами охватывается, в частности: крупный рогатый скот, живой; свиньи, живые; пшеница; рожь; ячмень; овес; кукуруза; соевые бобы; семена льна; семян репы и рапса, семян подсолнечника; семян и плоды других масличных культур; сахарная свекла, кроме операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, определенных в пункте 197.18 статьи 197 настоящего Кодекса.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и применяется к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования этого закона.
ForUm

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