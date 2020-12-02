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Вакцины от коронавируса, которые Украина будет закупать в следующем году, освободят от уплаты налога на добавленную стоимость.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Укринформ.

«Налогом на добавленную стоимость не будут облагаться также вакцины от коронавируса. Это касается всех потенциальных вакцин, которые мы в следующем году будем закупать», - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что правительство ранее выделило субвенцию на уровне 1,5 млрд гривен на обеспечение больниц кислородом, однако часть поставок кислородного оборудования не успевает завершиться до конца года. Поэтому правительство планирует принять постановление о продлении сроков дополучения такого оборудования в следующем году. Это позволит в полной мере обеспечить потребности украинских больниц в кислороде, подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн.
ForUm

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