также в разделеПолитика
Политолог: Дело НАБУ в отношении замглавы ОПУ Татарова имеет все признаки политической расправы 15
В Кремле прокомментировали планы построить «город-сад» на Донбассе 22
Кива о рейтинге самых влиятельных от «Вестей»: Зеленский и ОП - это чиновники, а среди политиков первое место занял Медведчук 9
Татаров отреагировал на подготовленное ему подозрение 21
Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА 18
ТАСС: В России не видят альтернативы мирным инициативам Виктора Медведчука по Донбассу 14
Стефанишина: Украина вышла на второй уровень евроинтеграции 14
Рада назначила министра по делам ветеранов 26
В Раде установят дополнительные камеры для борьбы с кнопкодавством 9
Зеленский: Украина продолжит курс на членство в ЕС и НАТО 12
Витренко пожелал нардепам найти лучшего кандидата на пост главы Минэнерго 16
Арахамия: Рада может снова попытаться назначить Витренко министром в январе 11
Путин считает, что в Крыму хватает пресной воды 31
Рада в январе проведет всего 4 заседания 10
Рабинович: Мирный план, предложенный ОПЗЖ и презентованный Медведчуком – единственный план на сегодняшний день 16
Делегация Рады будет участвовать в январской сессии ПАСЕ 12
Лаврову в Боснии подарили 300-летнюю икону из Луганска, Украина направила ноту 39
Зеленский призвал украинских послов напоминать о Крыме и Донбассе во всех странах 19

Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную Резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Документ поддержали 64 члена ООН, против высказались 23 страны во главе с Российской Федерацией, воздержались 86 стран.

В резолюции подчеркивается, что РФ продолжает дискриминацию жителей полуострова: крымских татар, украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

Кроме того, осуждается нарушение прав человека в оккупированном Крыму, попытка аннексии и временная оккупация полуострова Россией. Документ также обращает внимание на навязывание крымчанам российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения и подавление национальной идентичности.

Резолюция также осуждает незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму. Особо подчеркивается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными и их следует называть исключительно «оккупационными органами Российской Федерации».

Напомним, проект резолюции был поддержан в ноябре Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. Соавторами резолюции выступили Украина, Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и другие страны-партнеры Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
30
Теги