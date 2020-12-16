Народный депутат Антон Поляков призвал принять соответствующий закон и назначить нового директора НАБУ вместо Артема Сытника, разместив на трибуне парламента плакат с изображением директора НАБУ и датой 16.12.2020. Видео своего обращения народный избранник разместил у себя в Telegram.

Поляков напомнил, что 16 декабря истек строк, который Конституционный суд дал на то, чтобы привести работу бюро в соответствии с Конституцией. По мнению депутата, теперь Артем Сытник не имеет ни юридического, ни морального права занимать должность директора НАБУ, сообщает «Капитал».

«70% украинцев не доверяют НАБУ», - заявил Поляков, напомнив факт отсутствия посадок топ-корупционеров, в том числе и находящихся в зале парламента, а также то, что сам Артем Сытник был осужден за коррупционное преступление.

«Зачем нам такой директор НАБУ? Разве вы доверите борьбу с наркоманией наркоману? По этой же причине нельзя доверять борьбу с коррупцией коррупционеру», - заявил с трибуны народный депутат.

Поляков считает бессмысленным обращаться к Артему Сытнику с призывом уйти в отставку. Вместо этого он призвал президента Владимира Зеленского пересмотреть сериал «Слуга народа» и вспомнить, что страной руководит не «Большая семерка» и ее послы, а президент, который выбран народом Украины и который будет отвечать перед народом.

Также Поляков обратился к провластной фракции «Слуга народа» с призывом подать и проголосовать законопроект, который позволит привести работу НАБУ в правовое русло и назначить директором ведомства человека, который будет бороться с коррупцией и которому будет доверять народ Украины.