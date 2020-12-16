Полиция Киевщины задержала членов транснациональной преступной организации, на счету которой разбойные нападения, похищения человека, вымогательства, кражи из предприятий и офисов в особо крупных размерах, поджог автомобиля.

Как сообщили в МВД, группировка совершала преступления как на территории Киевской области, так и в столице. В ее состав входили иностранцы и киевляне.

Разоблачили и задокументировали их деятельность оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, работники Следственного управления полиции столичной области с привлечением подразделений уголовного анализа, оперативно-технических мероприятий, оперативной службы при силовой поддержке бойцов КОРД и подразделений полиции особого назначения.

В ноябре этого года полицейские задержали лидера и одного из активных участников организации, которые в селе Софиевская Борщаговка похитили частного предпринимателя и требовали надуманный долг в два миллиона долларов.

В настоящее время они находятся под стражей.

Так, во время второго этапа реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали еще пятерых членов преступной группировки – непосредственных исполнителей преступлений. По месту жительства злоумышленников полицейские провели ряд неотложных обысков, где изъяли: оружие и боеприпасы, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи, разнообразное техническое оборудование и документы, принадлежащие предприятиям, где осуществлялись кражи.

Также правоохранители изъяли автомобили, на которых передвигались злоумышленники при совершении преступлений.

Кроме этого, работники полиции установили помещение, где подозреваемые хранили имущество, приобретенное преступным путем. Все это изъято в качестве вещественных доказательств. Члены преступной организации задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Все они киевляне в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В настоящее время следователи по процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили задержанным о подозрениях по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 и 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.1 и 2 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений, они объявлены в розыск. Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.