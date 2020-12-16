Сенат США утвердил американскую дипломатка Джули Фишер в должности посла Соединенных Штатов в Беларуси.

Как пишет «Европейская правда», об этом свидетельствуют результаты голосования 15 декабря на официальном сайте.

Джули Фишер станет первым послом Штатов в Беларуси за 12 лет. Она является кадровым дипломатом Госдепартамента США и перед назначением была заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа.

Ранее она также выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России. Кроме того, она была заместителем главы миссии США в НАТО и советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Фишер владеет русским, французским и грузинским языками.

В прошлом году страны договорились о возвращении послов в Минск и Вашингтон, которых не было в столицах с 2008 года.

В апреле 2020 президент США Дональд Трамп номинировал Джули Фишер на должность посла Соединенных Штатов Америки в Беларуси.

В июле Лукашенко назначил посла Беларуси в США, им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

После начала массовых протестов в Беларуси, сопровождавшихся массовыми задержаниями и произволом силовиков, отдельные сенаторы предлагали не назначать посла, чтобы это не выглядело как согласие с репрессиями Лукашенко.