также в разделеЭкономика
АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн за злоупотребление монопольным положением 25
Предпринимателям начнут выплачивать по 8 тысяч с 21 декабря 18
Укрзализныця не будет в 2021 году повышать тарифы на грузоперевозки 9
Минфин разместил ОВГЗ на 51 миллиард 11
Укрзализныця готовится к концессии железнодорожных вокзалов 34
Средняя зарплата за октябрь составила 10,8 тысячи 17
В Украине в этом году значительно сократился урожай зерновых 19
ВР внесла изменения в Бюджетный кодекс 22
НБУ признал неплатежеспособным Мисто Банк 12
Арбитражная группа требует откорректировать мораторий Украины на экспорт леса 24
Кабмин увеличил COVID-фонд на 6 миллиардов 12
Moody's отозвало рейтинг «Ca» «российских» евробондов Украины на $3 млрд 21
Украина заняла шестое место в мире по темпам роста цен на недвижимость 32
В Украине начали принимать заявки на получение помощи предпринимателям 17
Украина разместила евробонды на $600 миллионов 19
Минфин одолжил $600 млн на внешнем рынке 14
В МВД предлагают повысить зарплаты полицейским 31
Украинская армия получит 250 миллионов долларов из бюджета США 66

Министерство финансов уверено в выполнении госбюджета на 2021 год, так как он является реалистичным и сбалансированным. Как передает УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга.

«Бюджет является сбалансированным, реалистичным, и мы четко уверены, Министерство финансов и правительство, что мы его выполним, в этом нет никаких сомнений», - сказал министр.

Он отметил, что сейчас бюджет выполняется, а дефицит бюджета финансируется.

«Мы осуществили рекордный объем еврооблигационных заимствований с рекордно низкой ставкой доходности. У нас доходы перевыполнены налоговой уже в ноябре. До конца года доходы будут полостью выполнены, и финансирование бюджета будет осуществлено», - сказал Марченко, добавив, что бюджет 2021 года также будет выполнен, несмотря на все риски.

Глава Минфина подчеркнул, что, согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

«Это бюджет, который позволяет сбалансировать все положения государственной политики в одном конкретном документе», - отметил министр.

Также, по словам Марченко, в бюджете-2021 предусмотрено 100 млрд грн на капитальные инвестиции, что даст экономике мощный стимул и положительный сигнал.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
22
Теги