Министерство финансов уверено в выполнении госбюджета на 2021 год, так как он является реалистичным и сбалансированным. Как передает УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга.

«Бюджет является сбалансированным, реалистичным, и мы четко уверены, Министерство финансов и правительство, что мы его выполним, в этом нет никаких сомнений», - сказал министр.

Он отметил, что сейчас бюджет выполняется, а дефицит бюджета финансируется.

«Мы осуществили рекордный объем еврооблигационных заимствований с рекордно низкой ставкой доходности. У нас доходы перевыполнены налоговой уже в ноябре. До конца года доходы будут полостью выполнены, и финансирование бюджета будет осуществлено», - сказал Марченко, добавив, что бюджет 2021 года также будет выполнен, несмотря на все риски.

Глава Минфина подчеркнул, что, согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

«Это бюджет, который позволяет сбалансировать все положения государственной политики в одном конкретном документе», - отметил министр.

Также, по словам Марченко, в бюджете-2021 предусмотрено 100 млрд грн на капитальные инвестиции, что даст экономике мощный стимул и положительный сигнал.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.