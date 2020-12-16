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Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн, сообщает УНИАН со ссылкой на данные министерства.,

Средства в гривне получены в результате продажи семи пакетов гривневых облигаций на сумму 4,23 млрд грн, 10,13 млрд грн, 11,35 млрд грн, 6,73 млрд грн, 3,83 млрд грн, 2,77 млрд грн и 3,06 млрд грн сроком обращения 77, 182, 217, 315, 511, 1050 и 1533 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10%, 10,5%, 10,75%, 11,56%, 11,7%, 11,98% и 12,18% годовых.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 266,1 млн долл. сроком обращения 309 дней, со средневзвешенной ставкой доходности 3,8%. Средства в евро получены в результате продажи облигаций на сумму 56,67 млн евро сроком обращения 323 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,5%.


 
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